Von der Leyen avisa de que Europa vive “una crisis de seguridad”: “Es el momento de la paz a través de la fuerza”

Publicado por Lluís Serrano Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado de que la paz en Europa “ya no se puede dar por hecha”. “Nos enfrentamos a una crisis de seguridad, pero sabemos que Europa se ha construido en los momentos de crisis. Ahora es el momento de la paz a través de la fuerza y el momento de la defensa común”, ha afirmado en una intervención en el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. La líder del ejecutivo comunitario ha reiterado que “el orden de la seguridad europea” ha sido “sacudido” y ha alertado de que el rearme de la UE no puede producirse “en un futuro lejano, sino ya”. A su vez, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha pedido a los líderes de los 27 “más confianza y unidad” para encarar una “nueva era geopolítica”.

Von der Leyen y Costa han intervenido este lunes en el pleno de la cámara europea, donde se debate sobre el rearme de la Unión Europea y el apoyo a Ucrania de cara a las negociaciones de paz por un eventual acuerdo de paz que ponga fin a la agresión de Rusia. Las palabras de ambos dirigentes comunitarios llegan pocos días después de que los 27 líderes de la UE avalaran el plan para rearmar el bloque comunitario e incrementar el gasto en defensa.

“Todos deseamos vivir en tiempos más pacíficos, pero confío en que si desplegamos nuestro poder industrial, podremos disuadir a los que nos quieren hacer daño”, ha expresado Von der Leyen ante los eurodiputados. “Hemos empezado a movilizar ingentes recursos de Europa. En las próximas semanas y meses será necesario tener más valor, y nos esperan decisiones difíciles”, ha señalado.

El plan de la alemana para rearmar el bloque comunitario, anunciado la semana pasada, incluye la puesta en marcha de préstamos de 150.000 millones de euros y varias medidas como la exclusión del gasto en defensa a la hora de calcular el cumplimiento de las reglas fiscales o la reubicación de los Fondos de Cohesión no utilizados por los estados miembros para proyectos vinculados a la seguridad, que, según el ejecutivo comunitario, permitirían movilizar 800.000 millones de euros en los próximos años.

“La orden de seguridad europeo se está sacudiendo y, muchas de nuestras ilusiones se han hecho parches. Después de la Guerra Fría, algunos creyeron que Rusia podría integrarse en la arquitectura económica y de seguridad de Europa, mientras que otros confiaban en que podríamos contar indefinidamente con la plena protección de los Estados Unidos”, ha apuntado Von der Leyen.

“Y así bajamos a la guardia y redujimos nuestro gasto en defensa de una media habitual de un 3% -del PIB- a menos de la mitad”, ha añadido, a la vez que ha alertado del “déficit de seguridad” en que ha caído la UE en las últimas décadas. "El tiempo de las ilusiones se ha acabado".

La presidenta de la CE ha reiterado que Europa “está llamada a hacerse cargo de su propia defensa” y ha instado a hacerlo “no con pasos graduales, sino con la valentía que requiere la situación”. "En la actualidad gastamos un poco menos del 2% de nuestro PIB en defensa, pero todos los análisis coinciden que necesitamos pasar al 3% y es evidente que la mayor parte de las nuevas inversiones tienen que venir de los estados miembros", ha señalado.

Apoyo a Ucrania

En su intervención ante los eurodiputados, Von der Leyen ha señalado que el rearme de los 27 es necesario no sólo por la seguridad del bloque comunitario, sino “sobre todo” por Ucrania. “Tenemos que cubrir las deficiencias del suministro militar de Kiev y proporcionarles garantías de seguridad sólidas. Se trata de la seguridad de nuestro continente”, ha afirmado.

La alemana ha vuelto a dejar claro que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, es “el vecino hostil” y ha pedido aislarlo. “No se puede confiar en él, sólo se lo puede disuadir”, ha añadido. En este sentido, ha alertado de que Moscú tiene una industria de la defensa “superior” a la europea y que el gasto militar del Kremlin es mayor que toda la de Europa junta.

En la misma línea se ha expresado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ha defendido que para poder tirar adelante”, la UE necesita “más confianza en ella misma, más confianza en su poder colectivo y más unidad para hacer frente a una nueva era geopolítica”.

“La seguridad de Ucrania no se puede separar de la seguridad de Europa”, ha insistido Costa, que ha señalado que la “mejor garantía de seguridad” para Kiev es una “Europa de la Defensa robusta”. “estamos poniendo nuestro dinero donde están nuestras palabras, y estamos cumpliendo con aquello que hemos prometido”, ha apuntado.

Costa también ha subrayado que la UE “está preparando a Ucrania” para las negociaciones de paz. “Hemos estado con Ucrania desde el día uno, y ahora nos hemos comprometido a incrementar nuestro apoyo todavía más”, ha asegurado. Sin embargo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se desmarcó el jueves pasado de la declaración de la cumbre de los 27 en que subrayaban su apoyo “unívoco” a la integridad territorial de Kiev.

En su intervención, Costa también ha hecho valer que la UE “se mantiene al lado de Ucrania” junto con otros “socios afines”, entre los cuales ha mencionado el Reino Unido, Canadá, Turquía, Noruega e Islandia, todos miembros de la OTAN.

Debate en el pleno

En el debate al pleno de la Eurocámara, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha tildado “de escándalo” la situación que se vivió hace dos semanas durante la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca y ha subrayado que hacer a Ucrania responsable de la guerra “es simplemente una mentira”. “Incluso con una larga historia de amistad con los EE.UU., nosotros tenemos que decir que una mentira es una mentira”, ha reiterado.

A su vez, la presidenta de los Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, ha afirmado que el retorno de Trump es una “oportunidad sin precedentes” para rearmar a la UE, pero ha avisado de que la suspensión de las reglas fiscales no garantiza que se llegue a las cifras de inversión propuestas por Von der Leyen “porque no todos los estados tienen el mismo músculo fiscal”. “Necesitamos más deuda común y más solidaridad”, ha defendido. La presidenta de los liberales de Renew, Valérie Hayer, ha mostrado apoyo al plan de Von der Leyen, pero ha enfatizado la necesidad de que las inversiones sean para la industria europea. “Sin preferencia europea, nuestro dinero seguirá alimentando otras economías y no la nuestra”, ha sentenciado.

El líder de los Verdes, Bas Eickhout, ha afirmado que la formación está a favor de reforzar la defensa europea, pero ha cuestionado que “continuamente” se active la cláusula que permite flexibilizar las reglas fiscales. “Quizás es el momento de preguntarse si las normas fiscales son adecuadas para su propósito”, ha dicho, al mismo tiempo que ha avisado de que la seguridad europea “no va sólo de armas y munición”, sino también de infraestructuras, transporte, ciberseguridad e independencia energética, entre otros. Desde la Izquierda, el eurodiputado Martin Schirdewan ha afirmado que la OTAN “es historia”. “La UE necesita su estructura de seguridad, en la que la diplomacia siempre tiene que ir por delante de las soluciones militares y eso no contradice la idea de que la defensa -de la UE- es necesaria”.

Por su parte, el líder del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, Jordan Bardella, ha acusado a Von der Leyen de “delegar” la seguridad de la UE a los Estados Unidos, la industria europea a China y la política energética en Rusia, ha pedido rehacer puentes con Washington y ha erigido Francia en “el interlocutor natural del nuevo mundo”. Desde la ultraderecha de Conservadores y Reformistas (ECR), Nicola Procaccini, ha dicho que los expresidentes norteamericanos Barack Obama y Joe Biden ya “avisaron” de que Europa tenía que hacerse cargo de su seguridad y ha criticado que “la respuesta de la UE fuera el Pacto Verde”.