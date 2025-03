Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat tiene previsto realizar al menos una sesentena de actos coincidiendo con los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. La intención es recordar lo peor de la dictadura, rememorar la lucha antifranquista y, sobre todo, concienciar a los más jóvenes de las atrocidades de los regímenes totalitarios para tener una garantía de no repetición, ante el aumento de los discursos autoritarios y de ultraderecha y ciertas simpatías de los chicos más jóvenes hacia estas ideologías. Uno de los actos más destacados es un acto institucional de reconocimiento oficial de la nulidad del Consejo de Guerra que condenó a muerte al presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys en 1940.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, junto con el director general de Memoria Democrática, Francesc Xavier Menéndez, y el director del Memorial Democrático, Jordi Font, han presentado la orientación del programa de actos y algunos de los más importantes. Han querido remarcar que los actos serán transversales, afectando a muchos departamentos del Govern, de varios tipos, como coloquios, exposiciones o libros, y territorializados. El Govern ha preparado un portal web donde anunciará la sesentena de actos que organiza, junto con otras instituciones, y también otros actos organizados directamente por otras entidades y que recibirán el apoyo del Govern. En todo caso, Espadaler ha remarcado que durante este año de actos sobre el franquismo no se dejarán de lado el resto de actos de memoria democráticos. Espadaler ha remarcado que los últimos estudios demoscópicos evidencian que los chicos jóvenes no ven con malos ojos los regímenes autoritarios y no ven como una amenaza la extrema derecha. Por eso, los actos tienen la intención de remarcar que la democracia no viene “regalada” sino que “se tiene que construir cada día”.

El grupo de trabajo específico para estos actos ha encargado representaciones teatrales, murales artísticos, estudios académicos, publicaciones especializadas, mesas redondas, ‘podcasts’, libros o programas educativos. La agenda todavía está abierta, y entre estos actos destaca lo que se hará en torno al 15 de octubre con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y “probablemente” un alto cargo del gobierno español, por oficializar la nulidad del Consejo de Guerra contra Lluís Companys que lo condenó a muerte.

Como cada año, a principios de noviembre, también se hará una conmemoración de la Assemblea de Catalunya, que justo también hace 50 años, y se homenajearán las entidades memorialistas y la lucha antifranquista. Para aquellos días también habrá un coloquio sobre poder, ley y palabra, para tratar la actual fragilidad de la democracia, con prestigiosos expertos internacionales que analizarán el auge de los populismos y lo extrema derecha radical y propondrán medidas para fortalecer la democracia.