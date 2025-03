Bustos admite que se reunió con el excomisario Villarejo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos afirmó ayer que el excomisario José Manuel Villarejo le pidió una reunión para ayudarle en su proceso judicial a cambio de información sobre el expresident Artur Mas y la entonces presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, pero negó su implicación en la Operación Catalunya. En una entrevista en Catalunya Ràdio, explicó que dos personas del entorno policial acudieron a él para decirle que había alguien que podía ayudarle con su “avería”, en referencia a su causa en el caso Mercuri. “Cuando estás hundido en la miseria, cuando todo está sobre ti, cuando parece que todo era anti Bustos, y alguien dice hay una puerta y puedes entrar y solucionarlo, lo creí”, sostuvo el exedil, que negó haber proporcionado al excomisario información sobre los dirigentes políticos independentistas. Manuel Bustos ha sido condenado y llegó a ingresar en prisión en 2022 y está pendiente de otro juicio.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó de “hipocresía infinita” la comparecencia de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la comisión del Congreso de la operación Catalunya, de la que se “avergüenza”. Cospedal aseguró que la llamada policía patriótica o política es una “creación ficticia” que no existió y que no impulsó ninguna operación Catalunya, porque también es “una ficción”.

En otro orden de cosas, el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, negó que el Gobierno español o una ‘policía patriótica’ presionara a políticos andorranos para intervenir la Banca Privada d’Andorra (BPA) -intervención que decidió el propio ejecutivo andorrano- y que acabó en la desaparición del banco y provocó una situación de “claro riesgo de hundimiento” del sistema financiero del Principat. En una entrevista de La2 y Ràdio 4 , no rechazó que “quizás” hubo ‘policía patriótica’ y coacciones a algunos directivos de la BPA, pero dijo que tendrá que ser la justicia quien lo determine.