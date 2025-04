China contraataca: aranceles del 34%, sanciones y control de tierras raras en respuesta a Trump

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

China ha desplegado este viernes un amplio paquete de contramedidas económicas como respuesta directa a los aranceles adicionales del 34% impuestos por Estados Unidos. El Gobierno de Pekín ha anunciado gravámenes idénticos a las importaciones estadounidenses, sanciones a empresas norteamericanas y restricciones a la exportación de tierras raras, en lo que supone una escalada en la guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas mundiales.

El Ejecutivo chino ha establecido un arancel del 34% a todos los bienes procedentes de Estados Unidos a partir del próximo 10 de abril, tasa que se sumará a las ya existentes sobre determinados productos. El intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó en 2024 un volumen aproximado de 688.280 millones de dólares tras experimentar un crecimiento del 3,7% respecto al año anterior, según datos oficiales de las Aduanas chinas.

Restricciones a materiales estratégicos

El Ministerio de Comercio del país asiático ha comunicado también que limitará las exportaciones de varios materiales raros fundamentales para la industria electrónica, aeroespacial y otros sectores estratégicos. Las restricciones afectarán al samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, elementos que forman parte del conjunto de 17 tierras raras cuyo suministro mundial está dominado por China.

No es la primera ocasión en que Pekín utiliza el control de estos materiales estratégicos como herramienta de presión. El pasado febrero, las autoridades chinas ya anunciaron controles de exportación sobre cinco metales críticos (tungsteno, telurio, bismuto, indio y molibdeno), como respuesta a los gravámenes adicionales del 10% que impuso la administración Trump a los productos chinos.

Sanciones a empresas estadounidenses

En un movimiento paralelo, el Ministerio de Comercio chino ha incluido a 16 compañías estadounidenses en su lista de control de exportaciones con el objetivo de "proteger la seguridad y los intereses nacionales". Entre las empresas afectadas se encuentran High Point Aerotechnologies, Sierra Nevada Corporation y Universal Logistics Holdings, muchas de ellas pertenecientes a los sectores aeroespacial, defensa y tecnología, además de logística, energía y consultoría.

Asimismo, otras once empresas norteamericanas han sido incorporadas a la lista de entidades no confiables debido a su "cooperación militar con Taiwán" y su contribución a "perjudicar de forma significativa la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo" de China. Las compañías afectadas, entre las que se encuentran Skydio, BRINC y SYNEXXUS, no podrán realizar nuevas inversiones en territorio chino ni participar en actividades de importación o exportación con el país.

Investigación antidumping

El Ministerio de Comercio ha iniciado además una investigación "antidumping" sobre las importaciones de determinados tubos de rayos X médicos para tomografía computarizada (TC) y algunos de sus componentes procedentes de Estados Unidos e India. Según el organismo, "afectadas por el impacto de los productos importados, las industrias nacionales enfrentan dificultades en su funcionamiento y su competitividad industrial se ha visto afectada negativamente".

Para Pekín, los aranceles impuestos por Estados Unidos "violan gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio, dañan los derechos e intereses legítimos de los miembros de la OMC y socavan gravemente el sistema de comercio multilateral basado en normas y el orden económico y comercial internacional".

Las medidas chinas llegan después de que Trump impusiera el miércoles un arancel adicional del 34% a los productos chinos, que se suma a las tasas del 20% ya vigentes, situando el gravamen total en al menos un 54%. Esta nueva pugna comercial recuerda a la que ya se vivió durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando impuso varias rondas de aranceles por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con medidas similares.