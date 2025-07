El Supremo avala no amnistiar a Puigdemont por malversación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo avaló ayer la decisión del magistrado instructor del caso del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la ley de Amnistía al expresident Carles Puigdemont por el delito de malversación, ratificando que “endosaron los gastos” del 1-O a las cuentas públicas sin que hubiera “interés público”. El auto de Llarena fue recurrido –por distintas razones– por la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la acusación ejercida por Vox, Puigdemont y el exconseller Antoni Comín. También recurrió el exconseller Lluís Puig.

Respecto al fondo del asunto, el Supremo destaca que la decisión de Llarena no contraviene la voluntad del legislador, que introdujo en el trámite de la ley una modificación y dispuso la inaplicación de la misma al delito de malversación cuando se hubiere actuado con un “propósito personal de carácter patrimonial”. Por eso estima que el auto impugnado no contraviene la literalidad de la norma porque esta “no dice que solo puede entenderse como beneficio personal el incremento tangible y directo del patrimonio del sujeto”. En este caso, para el tribunal, “los investigados se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente su proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica sin que respondiera a la satisfacción de ningún interés público”.

Debido a esto, el Alto Tribunal considera también improcedente plantear una cuestión de constitucionalidad sobre este delito ante el Constitucional o una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE .

“Está en rebeldía contra el poder legislativo”

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía por malversación es “otra muestra más de la ‘normalidad’ que pregona el poder político en Catalunya”. “La sentencia del Supremo no es ninguna sorpresa, ni en el fondo ni en la forma. La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación de un supuesto delito de malversación”, apuntó en un mensaje en X. Por su parte, el secretario general de la formación, Jordi Turull, criticó la decisión afirmando que lo que “la toga nostra sigue imperturbable con su guion de persecución prevaricadora contra Puigdemont y el independentismo”.

Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que “respeta las decisiones judiciales”, aunque insistió en que también deben respetarse las del poder legislativo. Mientras, el PP confió en que el Gobierno de Pedro Sánchez “no tenga la osadía” de acudir al Tribunal Constitucional para que “le limpien” la tesis del Supremo avalando la decisión del juez Llarena de no amnistiar a Puigdemont. Asimismo, los populares añadieron que la justicia europea impide amnistiar la malversación.