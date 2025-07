Más de 30 muertos en un nuevo ataque ruso con misiles a Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Más de treinta personas murieron ayer en un nuevo ataque ruso con misiles en la ciudad ucraniana de Sumi, en el noreste del país. “Hasta ahora se sabe que hay 31 personas fallecidas por el ataque de misiles balísticos rusos. Entre los finados hay dos niños. Además, más de 84 personas resultaron heridas”, informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un mensaje a X, donde adjuntó varias fotografías del bombardeo. Más adelante, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) informó en su cuenta de Telegram que en el ataque fallecieron al menos 34 personas, entre ellas dos niños, y otras 117 resultaron heridas, incluidos 15 niños.

El responsable de la Administración Militar de Sumi, Serguí Krivosheyenko, afirmó que se produjeron dos ataques contra el centro de la ciudad, pero el segundo misil fue el que causó la mayor parte de muertos y heridos, ya que probablemente estaba cargado con elementos de fragmentación. Según Krivosheyenko, la explosión en el aire se produjo aproximadamente a 200 metros del lugar del impacto inicial, en una zona de edificios residenciales, instituciones educativas y comercios.

Zelenski lamentó que el ataque se produjera en pleno Domingo de Ramos y sobre civiles “en una calle normal de la ciudad”. En paralelo, reclamó una respuesta internacional contundente contra Rusia. “Es crucial que el mundo no quede en silencio o indiferente”, señaló el presidente.“Necesitamos una fuerte respuesta del mundo. América, Europa, todos los que quieren que esta guerra y matanzas acaben. Rusia quiere exactamente este tipo de terror y está alargando esta guerra”, recalcó el presidente ucraniano, que subrayó que la paz será imposible si no se presiona a Rusia. “Las conversaciones nunca han parado los misiles balísticos y las bombas, debemos tratar a Rusia como se merece un terrorista”, aseguró Zelenski. Añadió que “los ataques rusos no merecen más que una condena” y recordó que “ya hace dos meses que Putin ignora la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego total e incondicional”. El presidente ucraniano concluyó afirmando que “desgraciadamente, en Moscú están convencidos de que pueden seguir matando con impunidad. Hay que actuar para cambiar esta situación”. Asimismo, el Estado Mayor General de Ucrania prometió que el ataque no quedará sin respuesta.