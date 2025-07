Pradas no pudo contactar con Mazón durante una hora

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El listado de las comunicaciones de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas el día de la dana –y que ha entregado a la jueza de Catarroja que instruye la causa– revela que esta habló con decenas de personas, como alcaldes y responsables de emergencias el día de la tragedia, incluidas siete llamadas al presidente Carlos Mazón, sin embargo no pudo contactar con él durante una hora y cuarto, desde las 18.30 hasta las 19.43 horas, cuando el barranco del Poyo se estaba desbordando. Según el registro, la primera vez que ambos hablaron fue a las 17.37 horas, cuando el president llamó a Pradas y conversaron dos minutos. Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18.30. A partir de ahí constan dos llamadas canceladas –a las 19.10 y a las 19.36 h– hasta que contactaron a las 19.43 –48 segundos– y también a las 20.10, un minuto antes del envío del mensaje ES-Alert.

Tras esta información, Mazón se defendió asegurando que el 29 de octubre habló con Pradas, “durante todo el día” y que el tiempo que estuvieron sin comunicación atendió llamadas “de muchas personas”. En esta línea, insistió en que se ha demostrado “perfectamente que no solamente no estaba ilocalizado, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude hablar”.

Por otro lado, la jueza, apuntó en un nuevo auto en el que rechaza investigar al Gobierno central, que la intención de atribuirle responsabilidades en esta emergencia “no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica”. La magistrada reitera que la competencia única y exclusiva en materia de protección civil y emergencias era de la Generalitat Valenciana y que “la incapacidad en la toma de decisiones (se ha alegado falta de experiencia, de conocimiento y se delegó la responsabilidad en los técnicos entre otros elementos exculpatorios) no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la aplicable”.