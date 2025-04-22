Comienza la sede vacante y el complejo proceso para elegir al nuevo pontífice

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Por detrás de ellos, las casas de apuestas colocan al húngaro Peter Erdo y al ghanés Peter Turkson (que podría convertirse en el primer papa negro en la historia de la Iglesia). Suena también el nombre del cardenal estadounidense Raymond Burke entre los nueve nombres de los “papables”, en su caso como representante de la iglesia más conservadora y hasta reaccionaria. Aunque la tradición enseña que los favoritos casi nunca acaban siendo los elegidos, como recordaba la profesora Carmen Peña.

❘ roma ❘ El camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el cardenal Kevin Joseph Farrell, tomó ayer el mando del Vaticano, tras el fallecimiento del papa Francisco. Sus funciones comenzaron con el rito de certificación de la muerte y la colocación del cuerpo del papa Francisco en el ataúd. El funeral del papa deberá celebrarse entre el viernes y el domingo de esta semana, tal y como estipulan las reglas.

Entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, se celebrará el Cónclave en el que participarán todos los cardenales menores de 80 años. Antes de este momento, los cardenales se reunirán en Roma para discutir los detalles de los próximos días y semanas.

Hasta 135 cardenales electores menores de 80 años, siete de ellos españoles participarán en el Cónclave que elegirá al 267 papa de la Iglesia católica, sucesor de Francisco.

El proceso de elección se realizará en la Capilla Sixtina, bajo estrictas medidas de secreto y aislamiento. Para ser elegido, un candidato debe obtener al menos dos tercios de los votos. Si un candidato logra una mayoría, se le pregunta si acepta la elección y qué nombre elige para sí mismo. Con su “sí”, será papa. Mientras, el humo blanco se elevará desde la chimenea y anunciará la elección del nuevo Pontífice.

Un filipino, un italiano y un africano, entre los “preferiti”

Los nombres que más suenan para suceder al papa Francisco como “preferiti” (los preferidos) son el cardenal Luis Antonio Tagle, oriundo de Filipinas, y el del secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, Pietro Parolin.

El arzobispo de Barcelona y cardenal elector, Juan José Omella, manifestó que no ha “pensado nunca” en ser papa ni es algo que esté en su cabeza, y añadió, ante la posibilidad de que sea él, que las quinielas nunca aciertan.