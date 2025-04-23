Crisis en el Gobierno: IU presiona a Sumar y plantea su salida del Ejecutivo tras la compra de munición a Israel

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El malestar de Sumar con su socio de Gobierno del PSOE por sus decisiones en política de defensa es cada vez más evidente, pero mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene la cautela, IU ha ido más allá al hablar de crisis y plantear incluso la salida de Sumar del Ejecutivo de coalición. Las diferencias entre el PSOE y Sumar en materia de defensa vienen de atrás y se constataron de nuevo este pasado martes en el Consejo de Ministros, cuando Yolanda Díaz y el resto de miembros de Sumar en el Gobierno rechazaron la aprobación del plan de defensa de 10.471 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez. La gota que ha colmado el vaso ha sido el contrato de compra de armamento a Israel por parte del Ministerio del Interior, cuya formalización se ha conocido este miércoles después de que hace meses el Gobierno hiciera pública su cancelación. El Ministerio del Interior ha decidido comprar finalmente más de 15 millones de balas para la Guardia Civil después de que la Abogacía del Estado recomendara que no se rescindiera el contrato, dado el coste que podría suponer debido al avanzado estado de tramitación, pero estas explicaciones no han convencido a Sumar.

IU habla de crisis y plantea salir del Gobierno

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha acusado al PSOE de abrir "la mayor crisis" en el Gobierno de coalición con Sumar por sus decisiones en materia de defensa y ha subrayado que su partido, que forma parte del Ejecutivo, no va aceptar este tipo de políticas.

"No basta ya con pedir explicaciones, nosotros nos posicionamos claramente en que ese camino y ese carril no lo vamos a recorrer", ha asegurado.

El diputado de IU Enrique Santiago, del grupo Sumar, no descarta ningún escenario, hasta el punto de plantear la posibilidad de que Sumar salga del Gobierno, aunque ha dicho que es una decisión que tendrá que tomar este espacio de forma colectiva y, por ello, ha solicitado una reunión urgente para abordar esta situación.

Además, Santiago, que es el líder del Partido Comunista de España, ha metido más presión al PSOE al pedir la dimisión de los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, si no se rescinde el contrato de armamento con Israel.

Otra medida de presión de IU ha sido la carta que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado a Marlaska en la que le insta a cancelar este contrato y a abrir una auditoría que aclare otros contratos o relaciones comerciales con Israel.

Yolanda Díaz mantiene la cautela Tanto el partido Movimiento Sumar, de Yolanda Díaz, como el conjunto del grupo parlamentario han pedido en sendos comunicados la cancelación inmediata del contrato y han reclamado la comparecencia de Marlaska en el pleno del Congreso para dar explicaciones.

La propia Yolanda Díaz ha hecho hincapié en estas cuestiones al atender a los medios en Barcelona, donde ha dicho que esta compra "es una vulneración flagrante de los acuerdos" en el seno del Gobierno, pero en ningún momento ha planteado un escenario de ruptura. De hecho, en una entrevista previa en TVE ha subrayado la "buena salud" del Ejecutivo y la voluntad de agotar la legislatura, pese a las discrepancias en materia de defensa.

Tampoco ha querido hablar de posible ruptura la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que en declaraciones a la sexta ha abogado por afrontar siempre desde el diálogo cualquier tipo de discrepancia con el PSOE. Por la parte socialista del Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha intentado rebajar la tensión, al señalar que "más allá de las discrepancias" con Sumar hay "una posición común en general" en materia de defensa. Críticas de otros partidos de izquierda y sindicatos La política de defensa del Gobierno ha sido duramente criticada por Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha asegurado que el Ejecutivo está en el "principio del fin" por su "plan de rearme sin precedentes". Tanto Podemos como ERC, ambos socios de investidura de Sánchez, se han sumado a la petición del grupo Sumar para que comparezca Marlaska para explicar el contrato con Israel. También han rechazado las decisiones sobre defensa del Gobierno el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, aunque ambos han llamado a la cautela para evitar que todo esto desemboque en una crisis de Gobierno que acabe con la legislatura.

Interior se reafirma en no comprar armas a Israel, pero justifica adquirir las balas por no poder anular el pago

El Ministerio del Interior se ha reafirmado este miércoles, tras las fuertes críticas lanzadas desde Sumar y otros socios del Gobierno, en el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no vender ni comprar armas al Estado de Israel, pero justificando la adquisición de 15 millones de balas a una empresa de este país ante la imposibilidad de anular el pago de un material necesario para los servicios que presta la Guardia Civil.

"La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados", ha indicado el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en un comunicado. Hace seis meses anunció que había ordenado suspender este contrato por la escala bélica en Gaza a raíz del atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. Interior añade que, pese al "episodio" ocurrido con la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., el Ministerio "comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza".

Aclaraciones sobre el procedimiento

El departamento ministerial ha aclarado estos aspectos en referencia al contrato por 6,6 millones de euros para la adquisición de 15 millones de balas para la Guardia Civil con la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. Según detalla Interior, el contrato en cuestión fue licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado el 21 de octubre de 2024 por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Días después –el 29 de octubre–, tras su publicación por parte de la prensa, anunció que había puesto en marcha un estudio para rescindir el contrato adjudicado. "Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato", ha continuado Interior, para justificar que la rescisión hubiera supuesto abonar los 6,6 millones de euros sin recibir las balas. El contrato, de esta forma, se retomó y se cerró en plena Semana Santa. En concreto, el pasado 16 de abril por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.

El 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior difundió una nota de prensa para informar que "iniciaba el proceso" para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí por el compromiso del Gobierno de "no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza", contando con el respaldo público de la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En aquella nota de prensa, hace seis meses, Interior ampliaba el foco a otras empresas israelíes. "Otras empresas israelíes serán excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en estos momentos tramita la Dirección General de la Guardia Civil", prometió.