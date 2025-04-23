Una marea de fieles en la basílica de San Pedro para dar su último adiós a Francisco

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Miles de fieles acuden este miércoles a la basílica de San Pedro para dar su último adiós a Francisco, después de que su féretro fuera trasladado allí desde la capilla de Santa Marta en una solemne ceremonia que marcó el inicio de los homenajes de despedida del pontífice. El ataúd abierto del papa, llevado en procesión a hombros por los 'sediarios' pontificios y escoltado por la Guardia Suiza, llegó a la basílica de San Pedro y fue colocado el Altar de la Confesión, donde los fieles disponen de unos instantes para ver por última vez a Francisco. Muchos de ellos, que esperaban desde horas antes de la apertura, pudieron ver la emocionante "traslación" del cuerpo del pontífice, fallecido este lunes a los 88 años por un ictus tras meses con problemas respiratorios.

El emocionante traslado del féretro

La ceremonia comenzó a las 09.00 horas (07.00 GMT ), cuando el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, esparció agua bendita sobre el féretro con los restos mortales y leyó: "Con gran conmoción acompañamos los restos de nuestro querido papa Francisco desde esta capilla a la basílica vaticana, donde ha ejercido su ministerio como obispo de la iglesia de Roma y apóstol de la iglesia universal".

La procesión recorrió después la plaza de Santa Marta y la de los Protomártires Romanos antes de atravesar el Arco de las Campanas hasta salir a San Pedro, donde fue recibido por un gran aplauso a su entrada en la basílica vaticana por la puerta central.

Mientras, cientos de medios llegados de todo el mundo captaban el momento desde el 'Braccio di Carlomagno', la terraza sobre la columnata de San Pedro. Una vez en el interior, el féretro fue colocado frente a la tumba de San Pedro y enfrente del imponente baldaquino de Bernini.

Una marea humana

Tras la apertura para los fieles, a las 11.00 (9.00 GMT), una marea humana avanzó lentamente por la nave central del templo, con peregrinos llegados de todo el mundo que esperaban pacientemente su turno, protegidos con sombrillas, gafas de sol y botellas de agua. En el interior, la gran afluencia permitía a los fieles detenerse apenas unos segundos ante el féretro, lo necesario para santiguarse o arrodillarse, lo que ha llevado a muchos a buscar espacios cercanos, como la zona a la izquierda del altar, para poder rezar o inclinarse en señal de respeto.

"Después del cúmulo de gente que hay para verlo y lo estrecho que es el pasillo central de la basílica... topárselo de frente impacta. Lo habíamos visto esta mañana por televisión, pero impacta verlo al natural", comentó a EFE una visitante visiblemente emocionada.

La elevada cifra de fieles ha llevado al Vaticano a barajar la ampliación hasta después de la medianoche del horario para que puedan despedirse del papa. Hasta ahora se había establecido que la basílica permaneciera abierta este miércoles hasta la medianoche y mañana volviera a abrir a las 7.00 horas (5.00 GMT) y hasta el viernes a las 19.00 (17.00 GMT). Más de 4.000 policías, zona de exclusión aérea y drones para el funeral Mientras Italia ha puesto en marcha un dispositivo de máxima seguridad ante el funeral del próximo sábado, en el que se esperan en la plaza de San Pedro más de 200.000 fieles y numerosos jefes de Estado y de Gobierno, por lo que se desplegarán en Roma 4.000 policías y se extenderá una zona de exclusión aérea. Cientos de agentes y miembros de la protección civil están ya presentes en torno al Vaticano para controlar el tráfico y guiar el alto flujo de personas que se dirige a la basílica de San Pedro para despedirse de Francisco. El operativo de seguridad se intensificará a medida que se acerque la cuenta atrás al funeral, cuando llegarán delegaciones de unos 170 países que incluirán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al ucraniano Volodímir Zelenski; al de Francia, Emmanuel Macron, al primer ministro británico, Keir Starmer, así como al príncipe Guillermo de Inglaterra o a los reyes Felipe VI y Letizia,de España, entre muchos otros.