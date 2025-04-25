Acompañado de los más pobres

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Más de 90.000 personas habían pasado desde el miércoles hasta ayer a las 17.00 horas por la capilla ardiente del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano para dar su último adiós al difunto pontífice. El goteo de fieles fue constante a lo largo del día de ayer, después de que la víspera se mantuviera el velatorio abierto hasta la madrugada pese a los planes iniciales de cerrarlo a medianoche para que todo el mundo que lo desease pudiera pasar a despedirse.

El cuerpo del santo padre, que yace dentro de un féretro de madera, sin el tradicional catafalco, en una plataforma casi a ras del suelo, como él había indicado y situado en el altar de la Confesión frente a la tumba de San Pedro a los pies del baldaquino de Bernini, se podrá visitar hasta esta tarde cuando el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana proceda al cierre del ataúd para su sepelio, que será mañana. Un grupo de una 40 personas pobres, presos, transexuales, sin techo y migrantes acompañarán al féretro del Papa Francisco hasta instantes antes del entierro de su ataúd. Estas personas necesitadas estarán presentes en la escalinata de acceso a la Basílica Papal de Santa María La Mayor, lugar elegido por el pontífice, para su entierro, para darle su último adiós. Con este gesto, la Santa Sede ha recordado la cercanía del Papa Francisco con las personas necesitadas. Hasta 50 jefes de Estado y 10 “nobles soberanos” asistirán al funeral.

Mientras, los 113 cardenales presentes en Roma celebraron su tercera Congregación General y han iniciado el diálogo sobre la Iglesia y el mundo tras el fallecimiento del pontífice. La reunión estuvo marcada por la discusión sobre la participación del cardenal italiano condenado Angelo Becciu, a quien Francisco despojó de sus privilegios tras un escándalo de fraude financiero. A pesar de figurar en un registro vaticano como no votante, Becciu ha insistido en participar en la votación. Francisco despojó a Becciu de sus “derechos asociados al Consejo de Cardenales” en 2020, después de que el cardenal sardo fuera acusado de participar en un escándalo inmobiliario con operaciones multimillonarias dudosas.

Misa funeral en la Catedral de La Seu d’Urgell el próximo martes

La Catedral de Santa Maria de La Seu d’Urgell acogerá el próximo martes 29 de abril a las 11.00 horas una misa funeral por el papa Francisco y a las 20.00 horas se celebrará una ceremonia en la iglesia de Sant Esteve de Andorra la Vella. Estarán presididas por el arzobispo de Urgell, Joan-Enric Vives, acompañado por el obispo coadjutor, Josep-Lluís Serrano. Entretanto, el obispado informó de que mañana Vives y Serrano, junto con el jefe del Govern de Andorra, Xavier Espot, participarán en las exequias del papa en el Vaticano. Cabe recordar que el próximo martes también se celebrará una misa funeral en la Catedral de Lleida, a las 19.00 horas, presidida por el obispo de la diócesis, Salvador Giménez. El templo acoge desde el miércoles un libro en el que los ciudadanos pueden expresar sus condolencias por la muerte del pontífice y que se retirará el próximo martes. También acogerá una misa funeral la Catedral de Solsona, el próximo 4 de mayo, oficiada por el obispo Francesc Conesa. Los obispados leridanos han pedido que mañana, con motivo del funeral del papa Francisco en el Vaticano, se toquen las campanas de las iglesias a difuntos.