Apuñalamiento mortal en un instituto francés

Al menos una persona falleció y otras tres resultaron heridas, una de ellas grave, después de que un adolescente de unos quince años irrumpiera ayer armado con un cuchillo en el instituto privado de Notre Dame de Toutes Aides en Nantes, en el oeste de Francia. El presunto atacante, un estudiante del centro sin antecedentes conocidos, fue retenido por los propios profesores del instituto tras irrumpir en dos aulas y hasta que agentes de la Policía llegaron para detenerlo. Las informaciones preliminares apuntan a que el presunto atacante habría irrumpido una primera vez en el instituto en torno al mediodía, hiriendo a una persona; y poco después habría regresado para atacar a otras tres más. Las primeras investigaciones descartarían algún tipo de radicalización del adolescente por motivos políticos y religiosos, confirmando su perfil de carácter depresivo.