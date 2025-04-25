Asesinada a martillazos una mujer en Huelva

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las fuerzas de seguridad buscan a un vecino de Cartaya como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 55 años que fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente, al parecer un martillo, y cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la vivienda en la que residía en esta localidad. El alcalde del municipio, Manuel Barroso, precisó que este hombre convivía con ella en la vivienda pero no mantenían en estos momentos una relación sentimental, “lo tenía como recogido”, al tiempo que indicó que pese a no ser natural del pueblo llevaba mucho tiempo residiendo en él. Otra expareja encontró el cuerpo. “Nos comunica que llevaba 15 días sin estar con ella, pero que ahora le estaba haciendo una obra dentro de su vivienda y esta mañana la iba a acompañar a una cita que tenía pendiente, por eso vino a su casa; al llamar y a ver que no abría la puerta optó por la vía rápida y entrar por el balcón y ha sido él quien la ha encontrado en su cama”, explicó el alcalde. La mujer tenía instalada cámaras de seguridad en su vivienda, debido “al mal destino que tomó su hijo, que falleció en esta misma vivienda junto a otra persona; y después de que le quemaran el coche”.