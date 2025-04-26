Kyiv se abre a negociar sobre los territorios ocupados

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, indicó ayer que la cesión de territorios ucranianos a Rusia podría ser una “solución” al conflicto armado que enfrenta a ambos países desde 2022, aunque lo considera una medida “injusta” y que debería ser algo “temporal”.

Klitschko mencionó que “ahora mismo está habiendo conversaciones sobre posibles soluciones y uno de los escenarios es ceder territorios”, en declaraciones a la BBC tras uno de los ataques más mortíferos perpetrados por Rusia sobre Kyiv, que dejó un balance de 12 muertos.

Las presiones internacionales, sobre todo desde Estados Unidos, han recaído estos días sobre el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, para alcanzar una solución para la guerra que podría incluir la cesión de territorios.

En este sentido, ayer mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por seguro que la península de Crimea seguirá formando parte de Rusia y no contempla otra opción en su oferta de negociación de paz para terminar con la guerra de Ucrania; un conflicto que, aseguró, tiene su origen en las aspiraciones del Gobierno ucraniano para incorporarse a la OTAN.

El reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia se ha tornado como uno de los aspectos que probablemente deba aceptar Ucrania a cambio de un acuerdo de paz. Sin embargo, Zelenski ha aseverado recientemente que Ucrania “no reconocerá legalmente la ocupación” rusa.

Por otro lado, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, abordaron ayer en el Kremlin posibles negociaciones directas entre Rusia y Ucrania para lograr un arreglo pacífico al conflicto.

En este contexto bélico, el general Yaroslav Moskalik, subdirector de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor ruso, falleció ayer a causa de la explosión de una bomba lapa adherida a su vehículo en la localidad rusa de Balashija, situada en los alrededores de la capital, Moscú.