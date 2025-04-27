El mundo despide al papa Francisco en Roma en un multitudinario funeral

Llegada del féretro para la homilía con la que el mundo dio su último adiós al papa Francisco. - LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS

Más de 250.000 fieles, junto a más de 50 jefes de Estado y 150 delegaciones internacionales de todo el mundo asistieron ayer al funeral del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El pontífice fue recordado por “no cesar de alzar su voz implorando la paz” y por dedicarse a “los últimos de la Tierra” como los pobres y los migrantes.

Un funeral multitudinario despidió ayer al papa Francisco y recordó su “compromiso incansable” con la paz. Más de 250.000 personas, según fuentes del Vaticano, llenaron hasta los topes el exterior de la basílica de San Pedro y cercanías para dar el último adiós al pontífice, fallecido el Lunes de Pascua a los 88 años.

La ceremonia empezó a las 10.00 horas de la mañana con el desfile de los cardenales –traje de rojo, el color de luto– y el traslado del féretro del pontífice a la explanada de la basílica. Contó con la presencia de más de 150 delegaciones de los cinco continentes con reyes, príncipes, ministros y dirigentes como los presidentes Donald Trump, Volodímir Zelenski, Javier Milei, Emmanuel Macron, los reyes de España, entre otros.

En primera fila se situaron los presidentes de Argentina, patria del Papa, y de Italia, de donde era obispo. Luego se colocaron los representantes de casas reales y los demás presidentes por orden alfabético francés.

La delegación española fue bastante numerosa y fue liderada por los reyes, las vicepresidentas María Jesús Montero (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar), el ministro de Justicia, Félix Bolaños (PSOE), y el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo (PP). El presidente del Gobierno Pedro Sánchez no asistió por decisión propia.

En la larga lista de mandatarios confirmados también estado, el obispo de la Seu d’Urgell y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives (ver página 5).

“El papa Francisco alzó su voz, incesantemente, implorando la paz e invitando a la sensatez ya la negociación. A su juicio, la guerra es una derrota dolorosa y trágica para todos”, señaló en la homilía el cardenal Giovanni Battista Re.

“Su generosidad y valentía fueron un faro para la Iglesia y para el mundo”, manifestó. “Querido papa Francisco, ahora te pedimos a ti que reces por nosotros”, concluyó emocionado su alocución el purpurado, que recordó las primeras palabras del pontífice cuando inició su mandato en marzo de 2013.

Una vez acabada la ceremonia, el féretro del papa salió del Vaticano camino a la basílica de Santa María la Mayor para su reposo final. Un papamóvil adaptado transportó los restos del pontífice en un recorrido de unos seis kilómetros por el corazón de Roma. La comitiva fúnebre fue recibida por un grupo de migrantes, personas sin techo, presos y del colectivo trans.

En su testamento, Jorge Mario Bergoglio dejó escrito que quería ser enterrado de una forma sencilla y concretamente en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza. “El sepulcro debe estar en el suelo; simple, sin decoración particular y con la única inscripción de Franciscus”, detalló el pontífice, en su testamento.

Según el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, entre el público congregado en el Vaticano y el que se reunió a lo largo del recorrido hasta la basílica en la que fue enterrado el papa hubo 400.000 personas.

Cuenta atrás para el cónclave y elegir al sucesor

Una vez enterrado el pontífice, Roma se prepara para la elección de su sustituto. El sucesor de Francisco será decidido por los 133 cardenales que pueden participar del cónclave, los que tengan menos de 80 años el día que comience la elección. El cónclave debe empezar entre 15 y 20 días después de la muerte del papa. Así, la sucesión empezará entre el 6 y el 11 de mayo en la Capilla Sixtina. Las discusiones darán paso a tantas votaciones como sea necesario hasta alcanzar un consenso mínimo de dos tercios de los cardenales. La fumata blanca será la señal de que ya hay nuevo papa.