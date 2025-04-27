Recuerdo en la misa de la Congregació de la Sang

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Congregació de la Sant cerró el viernes los actos de Semana Santa con una misa celebrada en la iglesia de la Sang pese a las obras en su tejado. La eucaristía fue presidida por el consiliario de la congregación, mosén Jaume Melcior, y contó con la Coral Units pel Cant. Los asistentes también aprovecharon para honrar al papa Francisco en el día de su funeral. En el acto participaron representantes de la Hospitalitat de Lourdes, la Confraria de Montserrat, Blaus Lleida, la Acadèmia Mariana, la Associació de la Medalla Miraculosa y las religiosas del Immaculat Cor de Maria. Fue significativa la representación de la junta de la Congregació dels Dolors. Hicieron una ofrenda de flores a los pies de la Soledat de la Sang, que lució el antiguo vestido de Pascua de finales del siglo XIX. También portaba la reproducción del pequeño corazón de plata que la imagen llevaba cuando salía en procesión por las calles de Lleida y que desapareció a inicios de la Guerra Civil.