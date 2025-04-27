Trump amenaza con sancionar a Rusia tras reunirse con Zelenski

Trump y Zelenski se reunieron antes del funeral del papa, en su primer encuentro desde febrero. - @ANDRIYYERMAK

Tras varias semanas de buenas palabras hacia el líder del Kremlin, Vladímir Putin, en las que evitó condenar las últimas matanzas de civiles provocadas por Rusia, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a amenazar ayer al Kremlin con sanciones, horas después de protagonizar en la basílica de San Pedro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, una reunión de alta carga simbólica que ambas partes valoraron de forma positiva.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’” ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió Trump en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

El presidente estadounidense se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kyiv la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

Trump –que esta misma semana había acusado al presidente ucraniano de poner palos en las ruedas del proceso de paz al decir que nunca reconocería como territorio ruso a Crimea– venía de reunirse con Zelenski en un encuentro que tuvo lugar antes del comienzo del funeral del papa en el Vaticano.

El propio Zelenski también dio gran importancia a un encuentro que, según dijo, puede marcar un antes y un después si se concretan las cuestiones abordadas. “Una buena reunión. Hemos hablado mucho cara a cara. Esperamos resultados en todo lo que hemos cubierto. Proteger las vidas de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz sólida y duradera que evite otra guerra. Una reunión muy simbólica que tiene potencial de resultar histórica, si se consiguen resultados conjuntos. Gracias”, escribió en sus redes.

Zelenski también se reunió en Roma con el primer ministro británico, Keir Starmer; con el presidente francés, Emmanuel Macron; con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Mientras, Rusia proclamó la completa liberación de la región de Kursk tras más de 8 meses de invasión parcial por parte del Ejército ucraniano de las fronteras rusas. Sin embargo, el ejército ucraniano desmintió esta afirmación.