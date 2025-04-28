Donald Trump, el presidente peor valorado en décadas

Las polémicas por sus políticas están pasando factura a la popularidad de Donald Trump. - EUROPA PRESS / CONTACTO / AL DRAGO - POOL VIA CNP

El presidente de EEUU, Donald Trump, cuenta con el porcentaje de aprobación más bajo en sus primeros 100 días en el gobierno que cualquier presidente en las últimas siete décadas –periodo que normalmente es denominado como la “luna de miel”– según encuestas de medios locales publicadas ayer. De acuerdo con una encuesta de CNN, el mandatario cuenta con un índice de aprobación del 41% en sus primeros 100 días de gobierno –que se cumplirán el miércoles–, es el más bajo para cualquier presidente recién elegido en 100 días desde al menos Dwight Eisenhower, incluido el primer mandato del propio Trump. Por su parte, una encuesta del Washington Post-ABC News-Ipsos muestra que el 39% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión. La aprobación de la gestión presidencial de Trump, que asumió el gobierno con las cifras más altas en las encuestas de su carrera política, ha bajado 4 puntos desde marzo y 7 puntos menos que a finales de febrero.

Por su parte, el Partido Demócrata estadounidense, que critica el desmantelamiento del Gobierno federal efectuado por Trump, pone su foco en una fecha que puede suponer un punto de inflexión en la relación de fuerzas: las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio de los de la Alta.

El dirigente estadounidense aseguró que las más beneficiados serán las personas que ganen menos de 200.000 dólares al año. Además, añadió que “ya se están creando una enorme cantidad de puestos de trabajo con nuevas plantas y fábricas en construcción o ya planificadas”.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá hoy con el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, para intentar negociar el apoyo del principal partido de la oposición al real decreto ley de respuesta a los aranceles de EEUU.

Bajadas de impuestos cuando entren en vigor los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayer que el impuesto de la renta quedará muy reducido, si no “completamente eliminado” cuando entren en vigor los aranceles a los productos extranjeros que ha anunciado. “Cuando empiecen los aranceles el impuesto de la renta de mucha gente se verá sustancialmente reducido e incluso completamente eliminado”, aseguró Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.