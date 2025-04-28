Red Eléctrica dice que quedan “horas” para la recuperación y no hablará de causas hasta analizar la "caja negra"

Archivo - El director de Operación de Red Eléctrica de España en Canarias, Eduardo Prieto, durante una rueda de prensa en Tenerife

El director de Servicios a la operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha asegurado esta tarde que aún quedan “horas” para poder hablar de una recuperación total y sigue sin querer hablar de causas del apagón hasta analizar los “centenares de miles” de datos que contiene la caja negra del sistema eléctrico español.

“El proceso de reposición, hasta su completa culminación, todavía es esperable que tarde horas. No es fácil, no es posible cuantificarlo, dado que esto es un proceso dinámico, muy complejo, no exento de dificultades en su desarrollo”, aseveró Prieto en su segunda comparecencia ante los medios de comunicación.

El portavoz del operador del sistema eléctrico español aseguró que aún, pasadas las 21.30 horas (hora peninsular), es “aventurado cuantificar un número exacto de horas en la que el proceso se recupere”.

“FUERTE OSCILACIÓN DE LOS FLUJOS DE POTENCIA”

Red Eléctrica ha indicado que el “colapso total del sistema eléctrico” español ha sigo generado por “una fuerte oscilación de los flujos de potencia en el mismo”, “acompañado de una pérdida de generación muy importante”, hasta acabar por ser total.

“Esta pérdida de generación ha ido más allá de la perturbación de referencia con la que se diseñan y operan los sistemas eléctricos en el conjunto de la Unión Europea y como consecuencia de la misma se ha producido la desconexión del sistema eléctrico peninsular español del resto del sistema europeo. Es decir, se han desconectado la interconexión con Francia”, ha explicado Prieto.

“Como resultado de esta desconexión y el grave desequilibrio de generación de banda que había en nuestro sistema eléctrico finalmente el sistema eléctrico ha colapsado llevando a una situación de ausencia de tensión en los puntos de suministro tanto del sistema eléctrico peninsular español como el portugués”, continuó.

Para solventar la falta total de tensión del sistema, España ha activado el protocolo correspondiente y ha empezado a recuperar tensión desde sistemas autónomos -un grupo de centrales hidroeléctricas con capacidad para arrancar por sí solas- y gracias, también, a potencia que llegaba desde Francia y Marruecos.

El proceso conlleva la propagación progresiva de tensión a los sistemas vecinos hasta volver a interconectar el sistema por completo, aunque aún “en las próximas horas está previsto que este proceso pueda continuar”.

REE explicó que en el momento de la comparecencia “el 50% de los parques de su estación de la red de transporte se encuentran energizados y, por tanto, en disposición de seguir con ese proceso y de suministrar tensión a las redes inferiores de distribución”.

RED ELÉCTRICA RECHAZA ESPECULAR

Vuelto a preguntar por las causas, Prieto dijo que Red Eléctrica no va “de ninguna manera a participar en cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente”. “Estos temas hay que tratarlos con rigor, con precisión. Y nosotros nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el incidente, el origen de la crisis”, concluyó.