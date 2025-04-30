Los liberales canadienses ganan los comicios pero sin mayoría absoluta

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Partido Liberal del primer ministro Mark Carney ganó las elecciones legislativas celebradas el lunes en Canadá, aunque tendrán que gobernar en minoría ya que obtuvo 168, cuatro por debajo de la mayoría absoluta.

Carney, que compareció ante simpatizantes del Partido Liberal en Ottawa para celebrar la victoria de madrugada, se comprometió a gobernar “con todos los partidos y todos los territorios y la sociedad civil” además de advertir que negociará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una nueva relación bilateral. “La vieja relación con los Estados Unidos, una relación basada en una creciente integración, se ha acabado”, insistió Carney.

El lunes, en plena jornada electoral y en un ejercicio inédito de intromisión política, Donald Trump posteó de nuevo que Canadá debe convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos “terminando con esa frontera artificial de hace muchos años”.

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, reconoció su derrota en las elecciones y felicitó a Mark Carney por su victoria, al tiempo que recalcó que no abandonará el cargo y “hará su trabajo para hacer que el Gobierno rinda cuentas”.

Asimismo, el soberanista Bloque Quebequés (BQ) perdió diez escaños en las elecciones legislativas canadienses. De este modo, el BQ, que representa el movimiento independentista de Quebec en el Parlamento federal canadiense, pasó de 33 diputados en las elecciones de 2021 a los 23 que consiguió en las urnas el lunes.

“Sin ninguna duda vamos a imponer la realidad de que Quebec es una nación francesa, una nación laica, y una nación responsable en términos de una inmigración exitosa”, declaró el líder del BQ, Yves-François Blanchet, a primera horas de ayer martes.

Mucho peor le fue al socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) que de los 25 escaños que tenía puede pasar a solo siete, habiendo perdido sobre todo sus feudos en Vancouver, donde era más fuerte. Además, el líder de la formación, Jagmeet Singh, anunció su dimisión tras perder su escaño en las elecciones.