Donald Trump culpa a Joe Biden de la contracción económica de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla en un mitin en Warren, Michigan. - ANDREW ROTH / ZUMA PRESS WIRE / DPA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó el miércoles por la noche a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de la contracción de la economía en el primer trimestre del año y negó que su agresiva política arancelaria haya tenido algo que ver.

“No tiene nada que ver con los aranceles, solo que (Biden) nos dejó con malas cifras, pero cuando comience el auge, será como ningún otro. ¡¡¡Tengan paciencia!!!”, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Según los datos publicados el miércoles, el Producto Interior Bruto (PIB) de la mayor economía del mundo se contrajo un 0,3 por ciento en el primer trimestre del año, el primer dato negativo desde 2022.

El mandatario republicano, que asumió el poder el pasado 20 de enero, declaró que estos “son los mercados de Biden, no los de Trump”.

Asimismo, prometió que los aranceles “pronto entrarán en vigor y las empresas comenzarán a establecerse en Estados Unidos en cifras récord”. “Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del ‘efecto negativo’ de Biden”, apuntó.

De acuerdo con el Buró de Análisis Económico (BEA), la contracción de este primer trimestre del año se debe al aumento de las importaciones, que se sustraen del cálculo del PIB, y a una reducción del gasto gubernamental.

Esta es la primera contracción en tres años y coincide con la llegada al poder de Donald Trump, que abrió un proceso de incrementos arancelarios a nivel global, recortes en el gasto federal y anuncios de rebajas de impuestos.

En un ejemplo más de la incertidumbre que ha creado la guerra comercial de Trump, que ha anunciado y pausado aranceles en varias ocasiones, los analistas esperaban un subida del 0,4% en la primera estimación del PIB para el primer trimestre, pero posteriormente estimaron que el dato sería negativo.

La caída del 0,3% del PIB en el primer trimestre contrasta con la subida del 2,4% calculada para el último trimestre de 2024, con Biden en el poder.

Además, Trump presumió que España y otros países afectados por los aranceles estén dispuestos a buscar acuerdos comerciales bilaterales.

Según una consulta del Banco Central Europeo (BCE), los ciudadanos de la zona euro se muestran “muy dispuestos” a dejar de consumir productos estadounidenses en caso de que su precio subiera a causa de la implementación de aranceles.