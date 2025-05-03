Anuncio contra Mazón y su gestión en Times Square

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El partido valenciano Compromís colocó ayer un mensaje en una de las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York, en el marco del viaje del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a Estados Unidos, para “recordarle su nefasta gestión de la dana”. En la pantalla, aparece Mazón acompañado de imágenes de las inundaciones, con el mensaje en valenciano “Tenemos 228 razones para que no vuelvas”, en alusión a los muertos por la dana de finales de octubre. El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, señaló que el coste para colocar este anuncio fue de unos 150 dólares, “132,76 euros pagados de mi bolsillo”. Añadió que el presidente valenciano “no ha dudado en irse a más de 6.000 kilómetros para evitar enfrentarse de nuevo a las críticas de las protestas con las que lo recibe la ciudadanía valenciana en todas y cada una de sus apariciones públicas”.

Paralelamente, la jueza que se ocupa de la causa de la gestión de la dana sostiene que los alcaldes de las localidades afectadas “se vieron sorprendidos” y no recibieron “la información precisa”. Asimismo, ha citado como testigos a los primeros ediles de Utiel y Algemesí, el jefe de Climatología de Aemet y funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar.