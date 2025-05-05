Mas confirma que se querellará contra los responsables de la operación Catalunya

El expresidente de la Generalitat Artur Mas comparece a la Comisión de Investigación sobre la ‘Operación Cataluña’ en el Congreso de los Diputados.Ricardo Rubio / Europa Press

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha confirmado que presentará una querella criminal contra los responsables de la llamada 'operación Catalunya' y el espionaje a líderes políticos soberanistas. Lo ha revelado este lunes por la tarde en el Congreso de los Diputados, donde ha declarado en la comisión que investiga precisamente la operación Catalunya. "Tengo decidido presentar una querella criminal contra todas aquellas personas que en aquellos años causaron un daño tan grande contra nuestro sistema democrático", ha explicado Mas, que lo ha considerado una "obligación política". "Cuando luchas no sabes si ganarás o perderás. Puedes querer ganar pero no sabes si ganarás, pero si no empiezas la lucha ya has perdido", ha reflexionado.

Según ha adelantado Rac 1, Mas fue la primera víctima de Pegasus del Estado y la segunda en el mundo. Concretamente, su teléfono móvil sufrió la primera infección en julio de 2015, cuando todavía era presidente de la Generalitat, y se alargó al menos 5 años hasta mayo del 2020. "Me entraron 32 veces durante cinco años, me robaron 500Mb de información, violaron mi intimidad y, de hecho, robaron mi propiedad privada"; ha asegurado el expresidente a la cámara baja española.

La exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría ha comparecido a la misma comisión por la mañana y ha negado tener "ningún conocimiento" de la creación del renombre 'policía patriótico' ni de la existencia de 'la operación Catalunya'. Mas ha replicado que "cuesta creer que la número dos del gobierno de entonces "no sabía nada de lo que estaba haciendo el CNI".