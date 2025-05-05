El Gobierno reclama no criminalizar a las renovables

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró ayer que señalar a las renovables como responsables del apagón eléctrico del pasado lunes es “irresponsable y simplista”, mientras que la oposición continuó exigiendo explicaciones al Gobierno sobre las causas del fallo eléctrico. En una entrevista en el diario El País, Aagesen admitió que se tardarán “muchos días” en conocer el origen del apagón, sin descartar de momento ninguna hipótesis, incluido un ciberataque. La ministra también rechazó vincular el incidente al calendario de cierre de centrales nucleares y reclamó que Francia tome conciencia de que “las interconexiones tienen que llegar sí o sí” para hacer más segura la red eléctrica en la Península.

Mientras, los partidos de la oposición continuaron reclamando explicaciones. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, acusó al Ejecutivo de ser el responsable del apagón con su política energética “sectaria”, que antepone la energía verde a la seguridad del suministro. “Los españoles, lo primero que piden es energía, luego que sea barata y en tercer lugar que sea verde y contamine lo menos posible. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha invertido las prioridades”, reprochó la dirigente popular. Junto a ello, defendió mantener la vida útil de las nucleares, “que aportan valor en el territorio donde están asentadas y seguridad energética”, y “son una energía barata y limpia”.

Por su parte el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, expresó su “temor” a que las compañías eléctricas estén intentando construir un relato para que el problema del apagón del lunes “no las salpique a ellas”. “Las grandes eléctricas están desde la opacidad y la resistencia a la entrega de datos al Gobierno, cosa absolutamente inexplicable, intentando cubrir un relato que nunca las salpique a ellas”, señaló.

El presidente Pedro Sánchez, comparecerá el miércoles en el Congreso para informar sobre la crisis energética.