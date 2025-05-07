El Supremo se opone a un segundo indulto para Junqueras, Romeva, Bassa y Turull que levante la inhabilitación

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron la causa del 'proces' han informado desfavorablemente sobre una nueva solicitud de indulto formulada por un ciudadano particular a favor de los condenados a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Los penados ya fueron beneficiados por un indulto parcial concedido por el gobierno español en junio del 2022, que extinguió las penas privativas de libertad, pero mantuvo las de inhabilitación absoluta fijadas en la sentencia. Según explica el Supremo, el carácter parcial de aquel indulto era consecuencia obligada del informe negativo a la concesión emitido por la sala, cosa que impedía un indulto total de acuerdo con la ley.