India ataca Pakistán con misiles y deja decenas de víctimas mortales

La escalada entre India y Pakistán ha dado un paso sangriento. Después de meses de tensión, el ejército indio bombardeó zonas de control pakistaní en la región de Cachemira, lo que provocó el intercambio de fuego en la frontera y podría llevar a una respuesta más dura de Islamabad.

El lanzamiento de la Operación Sindoor llegó como respuesta a un ataque de un grupo terrorista con base en Pakistán en la zona de Cachemira controlada por India, que provocó la muerte de 26 turistas el pasado mes de abril. Las autoridades indias manifestaron que los bombardeos tuvieron el objetivo de acabar con campamentos que servían como bases terroristas, y que realizó “acciones focalizadas, mesuradas y de naturaleza no escalatoria”. Los ataques, en la parte de Cachemira controlada por Pakistán y en otras zonas fronterizas, provocaron al menos 31 civiles muertos y 57 heridos según las últimas informaciones.

Pakistán derribó cinco aviones y un dron de combate, además de intercambiar disparos con el ejército indio en la Línea de Control de Cachemira, que provocaron la muerte de al menos 15 civiles.

Ayer el gobierno de Islamabad calificó el ataque como un acto de guerra y defendió su derecho a responder en los próximos días, a través de las declaraciones del primer ministro, Shehbaz Sharif. “El astuto enemigo ha perpetrado un cobarde ataque en cinco lugares de Pakistán. Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por la India, y se está dando una respuesta adecuada”, afirmó.

Varios líderes internacionales llamaron al cese de las hostilidades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pidió el alto al fuego y se ofreció a “ayudar”, fue uno de los más críticos y calificó de “vergüenza” el ataque, mientras que el gobierno chino lo definió como “lamentable”. Por su parte, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez celebró que la respuesta de Pakistán fuera proporcional y diplomática y recordó el peligro de un enfrentamiento entre potencias nucleares. Israel fue uno de los pocos países que apoyó el derecho de Inda a defenderse.