España pide volver a abordar la oficialidad del catalán en la reunión del Consejo de la UE después de un año

El gobierno español ha pedido que la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego se vuelva a debatir en la reunión del Consejo de Asuntos General de la Unión Europea, que se celebrará el próximo 27 de mayo. Fuentes diplomáticas confirman a la ACN que España ha solicitado formalmente este viernes introducir la cuestión como punto de discusión en el encuentro. La última vez que los 27 debatieron sobre el estatus oficial de las tres lenguas cooficiales del Estado fue hace más de un año, en marzo del 2024. Entonces, los ministros de Asuntos Europeos abordaron durante menos de 10 minutos el punto sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego.

Después de la parálisis durante la presidencia húngara del Consejo de la UE, el gobierno de Polonia -que ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE durante la primera mitad del 2025- aseguró a principios de año que la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego se volvería a tratar en el Consejo de la Unión Europea si había "voluntad" entre los estados miembros.

La oficialidad de las tres lenguas cooficiales se tiene que decidir en el Consejo de la UE, donde hace falta la unanimidad de los 27. La cuestión se elevó por primera vez a escala ministerial en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE, durante la segunda mitad del 2023. Después de varias reuniones infructuosas, el estatus oficial de las tres lenguas cooficiales del Estado no ha vuelto a la mesa de los 27 desde marzo de 2024, cuando la presidencia belga –a instancias del Estado- lo planteó por última vez en un Consejo de Asuntos Generales.

A lo largo del último semestre del 2024, durante toda la presidencia de turno del gobierno de Hungría, España no solicitó volver a poner la cuestión sobre la mesa de discusión de los 27. La medida necesita la unanimidad de los 27 para poder salir adelante y varios estados, entre los cuales Suecia, Finlandia o Lituania, se mostraron en contra de dar luz verde a la cuestión durante las veces que se ha discutido en el Consejo de la UE.

Ante las dudas de algunos estados, España se comprometió a costear todos los gastos derivados de la oficialidad y presentó un memorándum para evitar que el caso del catalán, el vasco y el gallego produjera un efecto llamamiento en otros.

Por ahora, la cuestión se ha introducido en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales como punto de discusión, hecho que no implica que se someta a votación de los 27 todavía.

En paralelo a la oficialidad en la UE, también se está negociando permitir el uso del catalán, el vasco y el gallego en el pleno del Parlamento Europeo. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, solicitó por carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que hiciera efectiva la medida el septiembre pasado.

A consecuencia, Metsola derivó la petición al grupo de trabajo de Lenguas de los Ciudadanos, formado por cinco vicepresidentes del Parlamento Europeo, entre los cuales los eurodiputados Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).

El grupo tiene el encargo de abordar la viabilidad jurídica, económica y logística de permitir el uso de las tres lenguas al plenario europeo y presentar una propuesta a la Mesa de la cámara, donde se tendrá que dar luz verde a la medida. Desde que se constituyó el septiembre pasado, el grupo se ha reunido tres veces. El próximo encuentro estaba previsto para el 14 de mayo, pero se ha anulado por motivos de agenda del eurodiputado de Renew Martin Hojsík, que preside las reuniones de los cinco vicepresidentes, y la siguiente está prevista para el 16 de julio.

Negociación para aprobar la jornada laboral

Conseguir que el catalán sea una lengua oficial más en la UE era uno de los compromisos del acuerdo entre Junts y el PSOE de agosto del 2023 para hacer presidenta del Congreso de los Diputados a Francina Armengol. De hecho, la noticia llega justo cuando el gobierno español tiene abierta la negociación con los grupos parlamentarios para poder sacar adelante la reforma laboral. El ejecutivo de Pedro Sánchez necesita los votos de la formación de Carles Puigdemont para poder convalidar en el Congreso la reforma, que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros.

En este sentido, el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó el jueves que la oficialidad del catalán se encuentra "en el tramo final" y que el proceso para conseguir el estatus "evoluciona positivamente". "A ver si a la próxima reunión del organismo que tiene competencia puede haber noticias positivas. Tiene que ser este mes de mayo", apuntó Turull.