India y Pakistán mantienen los ataques cruzados

Los intentos de la comunidad internacional de calmar las aguas en Cachemira no están dando sus frutos. Ayer la India siguió adelante con la Operación Sindoor, bombardeando varias zonas de la Cachemira de dominio pakistaní, además de ciudades cerca de la frontera. Fueron afectadas localidades como Lahore (la segunda más poblada del país) o Gujranwala (la quinta), ambas en el noreste del país. Según el ejército pakistaní, que declaró haber derribado 25 drones indios, el balance fue de un civil muerto y cuatro soldados heridos, que se suman a los 31 muertos de la madrugada del miércoles.

Las autoridades indias justificaron la ofensiva señalando que se produjo horas después de un intento de Pakistán de atacar objetivos del norte y el oeste del país con misiles y drones, y situaron en 16 los muertos en su zona de influencia en Cachemira. India amenazó con “una respuesta firme” si Pakistán lleva a cabo “acciones militares” como respresalia, a través de las declaraciones de su ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. “No es nuestra intención provocar un aumento de la violencia” manifestó, asegurando que todos sus ataques han sido medidos y solamente contra bases terroristas.

Aunque el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, avisó de que se guardaba el derecho a contestar al ataque, todavía no ha habido una respuesta a gran escala. Ayer el gobierno pakistaní confirmó además que hubo contactos entre asesores de seguridad nacional de los dos estados, sin dar más detalles. Se teme que los enfrentamientos puedan escalar aún más teniendo en cuenta la capacidad nuclear de los dos países.