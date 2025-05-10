Junts plantea que se prohíba empadronar a los okupas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Junts presentará una propuesta en la convención municipalista que celebrará hoy en Vic que apuesta por prohibir los empadronamientos a okupas y que plantea que el Govern impulse un “padrón social” a vulnerables. Según avanzó El Periódico, los de Carles Puigdemont apuestan por reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y del Decreto del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, para “exigir un título habilitante y blindar la verificación de la residencia. “No podemos aceptar que de un acto ilegal, como la ocupación de inmuebles, se pueda derivar la condición de ciudadanía municipal a través del padrón”, defiende el partido.

También abogan por unificar los criterios para que los ayuntamientos actúen con seguridad jurídica, “evitando desequilibrios territoriales y un efecto llamada”. Añaden que se deben contemplar excepciones reguladas y seguras para situaciones de vulnerabilidad acreditadas por los servicios sociales, y defienden que se debe acompañar a los menores que se puedan encontrar en situaciones de especial vulnerabilidad o sobrevenidas. “La Generalitat debe asumir la responsabilidad de los casos no empadronables bajo los criterios actuales, con mecanismos como el padrón social o registros alternativos con valor administrativo”, proponen.