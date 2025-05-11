SEGRE
pla alfa

Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

El Pacte per la Llengua se firmará el martes con el apoyo de entidades, PSC, ERC y Comuns

El resto de partidos han decidido quedarse al margen de la iniciativa

Una manifestación en defensa del catalán la festividad de Sant Jordi.

Una manifestación en defensa del catalán la festividad de Sant Jordi.ACN

Lluís Serrano
Publicado por
acn 

Creado:

Actualizado:

El Pacte Nacional per la Llengua se firmará finalmente el próximo martes. Tal como ha adelantado 3cat y ha confirmado la ACN de fuentes de los participantes, la iniciativa finalmente saldrá adelante con el visto bueno y la firma del PSC, ERC y los Comuns, pero se quedarán al margen tal resto de partidos del Parlament, incluyendo Junts y la CUP, que reclamaron cambio de políticas si se quería su firma en el pacto. En cambio, entidades como Òmnium, Plataforma per la Llengua o los sindicatos mayoritarios sí participarán de la iniciativa, que tomó protagonismo después de ser uno de los compromisos que el presidente, Salvador Illa, alcanzó en los pactos para su investidura.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking