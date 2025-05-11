El Pacte per la Llengua se firmará el martes con el apoyo de entidades, PSC, ERC y Comuns

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Pacte Nacional per la Llengua se firmará finalmente el próximo martes. Tal como ha adelantado 3cat y ha confirmado la ACN de fuentes de los participantes, la iniciativa finalmente saldrá adelante con el visto bueno y la firma del PSC, ERC y los Comuns, pero se quedarán al margen tal resto de partidos del Parlament, incluyendo Junts y la CUP, que reclamaron cambio de políticas si se quería su firma en el pacto. En cambio, entidades como Òmnium, Plataforma per la Llengua o los sindicatos mayoritarios sí participarán de la iniciativa, que tomó protagonismo después de ser uno de los compromisos que el presidente, Salvador Illa, alcanzó en los pactos para su investidura.