Un leridano, nuevo secretario de la ANC

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El secretariado nacional de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) escogió ayer durante la sesión plenaria que la entidad celebró en Lleida al leridano Xavier Aibar como nuevo secretario de la entidad. Aibar fue elegido con 39 votos, uno más de lo que marca la mayoría necesaria de dos terceras partes de los asistentes del pleno, y se impuso al segundo candidato, Josep Costa, que obtuvo 15 votos. Nacido en Torà en 1993, el nuevo secretario nacional de la ANC inició su compromiso político a raíz del 1-O y se presentó al secretariado para reactivar la Assamblea Nacional de Joves Independentistes. Durante el acto, el presidente de la ANC, Lluís Llach, defendió que solo una ciudadanía organizada podrá hacer efectiva la independencia en esta nueva fase del procés y criticó que “el país se siente huérfano de una instancia política que represente la urgencia de liberarse de España”.