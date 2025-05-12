Feijóo adelanta el congreso del PP en julio y anuncia que se presentará a la reelección

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que el partido celebrará un congreso extraordinario el próximo mes de julio, cita donde él se presentará para seguir al frente. "No me fío de Sánchez y tenemos que estar preparados", ha afirmado en una reunión de la formación en Madrid donde ha pedido "activar el partido" de cara al próximo ciclo electoral. "Tenemos que estar listos para liderarlo", ha agregado entre aplausos de la dirección popular destacando que es una decisión "meditada". "Pasamos del cónclave del papa al cónclave del PP", ha expuesto antes de detallar que el encuentro se celebrará en Madrid y servirá para actualizar tanto las prioridades políticas de los populares y como sus estatutos de funcionamiento.