EEUU y China firman una tregua que rebaja los aranceles 90 días

China y EEUU han pactado una tregua de tres meses en la guerra comercial que libran desde el mes de febrero pasado durante la cual el gigante asiático reducirá del 125 al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses y EEUU bajará los que aplica a los bienes chinos del 145 al 30%.

El pacto fue anunciado ayer en un comunicado conjunto difundido tras las negociaciones celebradas en Ginebra durante el fin de semana por representantes de sus respectivos gobiernos, que también acordaron crear un mecanismo permanente de consulta.

Durante la tregua de 90 días ambos países seguirán con negociaciones de carácter más técnico que no solo incluirán cuestiones arancelarias, sino otros tipos de medidas que obstaculizan el comercio, en particular de la parte china, indicó el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, desde Ginebra.

La guerra comercial entre ambas potencias iniciada con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se intensificó desde abril con la imposición de nuevos aranceles, lo que llevó los gravámenes a niveles sin precedentes: 145% para las importaciones de bienes chinos a EEUU y 125% para las de los estadounidenses que entraran a China.

La reunión de Ginebra, celebrada el fin de semana, ha sido el primer acercamiento formal desde que empezó esta última batalla arancelaria. El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, dijo que en estos dos días se ha abordado por primera vez de forma directa con China el problema del fentanilo, y que ha pedido a China que tome medidas drásticas contra la producción y exportación ilegal de los químicos que permiten su elaboración. Trump indicó que espera poder conversar con el presidente de China, Xi Jinping, “a finales de semana”, después de lograr este acuerdo.

Los mercados bursátiles mundiales reaccionaron a la tregua comercial con avances y con fuertes subidas en Wall Street.

En otro orden de cosas, el mandatario estadounidense planea aceptar un Boeing 747-800 como regalo de la familia real catarí y utilizarlo como Air Force One, el avión oficial presidencial, según han indicado los medios estadounidenses.

Según el canal ABC, aceptarlo no viola las leyes contra el soborno ni la prohibición de la Constitución de que cualquier funcionario del Gobierno de EEUU acepte regalos “de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero”.