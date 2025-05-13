Núñez Feijóo adelanta el congreso del PP ante la “decadencia” del Gobierno

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer su intención de adelantar el congreso nacional del partido para celebrarlo el 5 y 6 de julio en Madrid y confirmó que presentará su candidatura para seguir siendo su presidente.

Ante los barones del partido, reunidos en la Comisión Ejecutiva Nacional, apostó por celebrar ese congreso para “activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva sólida y decidida”.

“Sí, vamos a pasar del cónclave del papa al cónclave del PP”, proclamó el líder popular, que explicó que lleva tiempo reflexionando sobre lo oportuno de adelantar el congreso, una decisión que ha tomado por “la decadencia del Gobierno” ante los numerosos casos de corrupción en su entorno.

Citó, en este contexto, la imputación de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el procesamiento de su hermano, David Sánchez, y las “sospechas” sobre el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Un Gobierno, añadió, “obligado a hablar de lingotes, de fiestas, de furgonetas y de becarias”, que tiene un “apoyo fijo-discontinuo en el Consejo de Ministros” y que es “inexistente en el Congreso”, ya que no tiene presupuestos, ni “vergüenza”.

El último cónclave popular –que fue también extraordinario– se celebró en abril de 2022 en Sevilla y fue precisamente cuando Feijóo asumió la presidencia del PP tras la polémica salida de Pablo Casado.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, dijo que Feijóo ha adelantado la convocatoria de su congreso porque el PP está dormido y considera que de este modo está reconociendo que es “un difunto político”.