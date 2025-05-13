Piden 107 años por violar y ofrecer por redes a una niña

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado 107 años y medio de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad y ofrecerla a terceros a través de plataformas para que mantuviesen relaciones sexuales con ella. Según su escrito, el hombre, de 40 años en el momento de los hechos, contactó con la menor, de 12 y que se encontraba bajo la tutela de Generalitat, a través de la aplicación Badoo en mayo de 2020. Posteriormente, comenzó a hablar con ella por redes sociales y la convenció para que le enviase fotos de contenido sexual. Ese mismo año se citó con ella en un centro comercial de Barcelona, desde donde la trasladó hasta su casa y la agredió sexualmente. A partir de entonces y hasta 2021 se fueron sucediendo encuentros entre ambos. Además, la convenció para que se dejase grabar durante las prácticas sexuales, imágenes que usó como reclamo para que otros pederastas mantuviesen relaciones con la menor en su presencia. Fiscalía relata hasta 8 episodios en los que la menor fue agredida sexualmente por terceros y grabada por el acusado.

Por otro lado, un hombre aceptó 13 años y medio de cárcel por violar de manera continuada a su sobrina en Santander, por entonces menor de 14 años y con una discapacidad del 76%. Quedó embarazada y dio a luz una niña cuando contaba con 15 años.