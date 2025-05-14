El gran apagón eléctrico se inició con pérdidas de generación en Granada, Badajoz y Sevilla

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que los datos analizados hasta ahora permiten constatar que el apagón eléctrico del lunes 28 de mayo se inició por pérdidas de generación en Granada, Badajoz y Sevilla. También que descartan que la quiebra fuera un problema de cobertura, de reserva o del tamaño de las redes.

Aagesen ha añadido que su ejecutivo y los organismos implicados en la investigación seguirán trabajando "con rigor" y desde la "verdad", y no haciendo "hipótesis".

Aagesen ha hecho estas manifestaciones durante la sesión de control del Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Borja Sémper, que ha afirmado que el gobierno español utiliza la "desinformación" como "patrón" ante cualquier crisis. Según Sémper, el ejecutivo ha ido cambiando el relato para esquivar la responsabilidad. "Retuerce los datos y manipula la narrativa", ha dicho, "pero la mayoría social de España ya no se traga este teatro".

En su réplica, la vicepresidenta ha acusado a los populares de alimentar hipótesis antes de saber la verdad, mientras que el gobierno español "trabaja sin descanso" para identificar las causas del apagón.

Este, según Aagesen, es un tema "de extremada complejidad" que necesita "rigor" y no "recetas simples" como las del PP, que dice que ante el apagón hay que bajar impuestos a las energéticas a las energéticas. "Eso no es serio, los españoles merecen la verdad y es lo que conseguirán de este gobierno", ha concluido.