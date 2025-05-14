Víctimas de la dana buscan en Bruselas el “apoyo que no les ha dado Mazón”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Tres asociaciones de víctimas de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó València dejando 227 muertos y un desaparecido viajaron ayer a Bruselas para buscar el apoyo de las instituciones comunitarias frente al “abandono” del Partido Popular en la gestión de la tragedia. Los familiares de los fallecidos durante la riada fueron recibidos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, que les prometieron apoyo de la UE en “su recuperación hoy y su resiliencia mañana”. Metsola, por su parte, se comprometió a ponerse en contacto con el president, Carlos Mazón, para pedirle interés por las víctimas.