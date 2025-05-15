El PSOE sigue en cabeza en el CIS pero el PP se acerca a 2,7 puntos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El PSOE seguiría siendo el partido más votado con el 32% de los votos, pero el PP recorta la distancia que le separa de los socialistas a 2,7 puntos en el último barómetro del CIS, con encuestas realizadas justo después del gran apagón eléctrico y de las incidencias ferroviarias de comienzos de mayo. La muestra, a partir de 4.018 entrevistas entre el 5 y el 8 de mayo, detecta una caída de 0,6 puntos en la estimación de voto del PSOE frente a una subida de 3,2 puntos en el caso del PP, que alcanza el 29,5% de los sufragios después de que hace un mes se hubiera quedado a 6,5 puntos de los socialistas. Vox, por su parte, cae 1,5 puntos y se mantiene en tercer lugar con el 13,7% del voto estimado, en tanto que Sumar baja una décima (6,1 %) y Podemos sube tres hasta el 4,3%. En cuanto a los partidos catalanes, ERC conseguiría el 1,6%, cuatro décimas menos que en abril, y Junts repetiría con su 1,1 %. Por su parte, Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis ‘Alvise’ Pérez, experimenta un retroceso de 0,4 puntos y baja al 1,5 por ciento de apoyo electoral. Por debajo, el PNV y el BNG, ambos con el 1,1 %, y EH-Bildu, que desciende a un 0,8%.

En cuanto a las preocupaciones de los ciudadanos, la vivienda sigue encabezando la lista, al ser citada como un problema por el 25,5% de los encuestados; seguida de los problemas políticos (19,7%), el paro (19,2%), la crisis económica (19,1%) y los gobiernos y partidos (18,1%). La inmigración como problema cae a la sexta posición, citada por el 15,5 por ciento de los entrevistados.