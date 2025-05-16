Más de un centenar de muertos en Gaza tras los bombardeos del ejército israelí

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Nuevos ataques de Israel provocaron la muerte de 115 personas en Gaza durante la noche del miércoles y la mañana de ayer. Los bombardeos más contundentes se llevaron a cabo en el sur de la Franja, especialmente en viviendas y campamentos de desplazados cerca de Jan Yunis. El Hospital Europeo de Gaza, que se encuentra en esa localidad, quedó fuera de servicio a causa de los ataques. La ofensiva israelí se extendió hasta la ciudad de Gaza y otras poblaciones del norte como Yabalia, donde la mayoría de víctimas fueron niños. Israel anunció ayer la muerte de un miembro de Hamás, responsable de recaudar fondos para su ala militar, en un ataque el pasado lunes.

Hace casi dos meses desde que Israel rompió unilateralmente el alto el fuego acordado en enero, y desde entonces la cifra de muertos roza los 3.000 y la de heridos los 8.000. La tregua incluía tres fases: la primera implicaba la liberación de rehenes; la segunda suponía la retirada de las tropas israelíes; y la tercera, la reconstrucción de toda la Franja. El ejército hebreo rompió el armisticio antes de llegar a la segunda, exigiendo la liberación de más rehenes e impidiendo la llegada de ayuda humanitaria a la región.