Presentan en Cervera al nuevo gobierno del Consell de la República

Miembros del nuevo gobierno del Consell de la República. - CONSELL DE LA REPÚBLICA

El presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, presentó ayer a los integrantes del nuevo gobierno de la entidad. Destacan el arqueólogo, antropólogo y paleontólogo Eudald Carbonell o la escritora y exrectora de la UOC Imma Tubella.

También forman parte el experto en turismo Joan Passolas; la coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua, Marga Payola; el empresario Àlex Fenoll, y la ingeniera Montserrat Rossell.

El acto de presentación del nuevo gobierno del Consell de la República se llevó a cabo en Cervera en homenaje a la constitución del primer embrión de la Generalitat de Catalunya, en el año 1359.

Domingo aseguró que ahora se abre una nueva etapa para “recuperar la reputación” de la entidad e hizo un llamamiento a un cambio de actitud en el independentismo: “Basta de ponernos el dedo en la llaga, de poner la zancadilla a nuestro proyecto colectivo, de guiarnos por filias y fobias y de dispararnos”.

En un discurso de tono triunfalista, Domingo aseguró que se acabó “el tiempo del lamento y el desánimo” para dar paso al “tiempo de la reanudación y la victoria”.

En este sentido, el presidente de la entidad hizo un llamamiento al espíritu tanto del 9-N como del 1-O: “Somos más fuertes de lo que realmente pensamos y quieren hacernos creer”, aseguró .