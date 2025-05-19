El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 82 a\u00f1os, fue diagnosticado con c\u00e1ncer de pr\u00f3stata en un estado "agresivo" con met\u00e1stasis en los huesos, anunci\u00f3 este domingo su oficina en un comunicado. "La semana pasada, el presidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un n\u00f3dulo prost\u00e1tico tras experimentar un aumento de s\u00edntomas urinarios", relata la nota.. El viernes "se le diagnostic\u00f3 c\u00e1ncer de pr\u00f3stata, caracterizado por una puntuaci\u00f3n de Gleason de 9 (Grupo 5) con met\u00e1stasis \u00f3sea", apunta. "Si bien esto representa una forma m\u00e1s agresiva de la enfermedad, el c\u00e1ncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz", agrega.. "El presidente y su familia est\u00e1n revisando diferentes opciones de tratamiento con sus m\u00e9dicos", concluye.. Biden dej\u00f3 la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo.. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posici\u00f3n debido a su edad y su salud.. El dem\u00f3crata abandon\u00f3 la carrera por la reelecci\u00f3n a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.. A inicios de 2024, el m\u00e9dico personal de Biden lo declar\u00f3 apto para continuar en la posici\u00f3n tras un examen f\u00edsico. En febrero de 2023, a Biden se le extirp\u00f3 una lesi\u00f3n cancerosa en el pecho en una operaci\u00f3n exitosa, tras la que el entonces m\u00e9dico de la Casa Blanca asegur\u00f3 que no se requer\u00eda tratamiento adicional.