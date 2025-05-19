Los conservadores ganan en las elecciones en Portugal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La coalición conservadora Alianza Democrática (AD) de Portugal, de la cual forma parte el primer ministro Luís Montenegro, ganó las elecciones legislativas celebradas ayer en el país con un 32,61 por ciento de los votos (66 diputados), por delante del Partido Socialista (PS), que obtiene un 23,36 por ciento de apoyo y 45 diputados, y del partido de extrema derecha Chega, que queda por detrás del PS en votos (22,84 por ciento), pero lo iguala en diputados, 45, según el escrutinio oficial correspondiente al 98,01 por ciento de votos.

Por detrás se sitúan Iniciativa Liberal con un 5,25 por ciento de votos y 4 diputados y el partido socialdemócrata Libre con un 3,84 por ciento y 2 asientos. La participación en las elecciones fue del 64,04 por ciento.

Tras conocer los resultados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Luís Montenegro tras su victoria en las elecciones. “Sigamos trabajando juntos por el futuro de la península ibérica y por una Europa más unida y próspera”, expresó el líder del Ejecutivo en un mensaje a través de la red social X.

■ El candidato proeuropeo Nicusor Dan ganó ayer las elecciones presidenciales en Rumanía tras sumar un 55% de los votos emitidos dentro del país. Aunque aún falta por contar parte del voto extranjero, mayoritariamente favorable al candidato ultranacionalista George Simion, éste no será suficiente para revertir el resultado. Miles de personas se congregaron en el centro de Bucarest con banderas de la Unión Europea y de Rumanía para festejar la victoria. Tras ganar, Dan destacó el “momento de esperanza”, pero pidió “paciencia ante un periodo difícil pero necesario”.

En Polonia, el conservador Karol Nawrocki y el liberal Rafal Trzaskowski son los candidatos que se sitúan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según los sondeos.