Ucrania denuncia un ataque de Rusia con 273 aviones no tripulados

Al menos dos civiles ucranianos fallecieron la noche del sábado en el comienzo de uno los ataques más potentes efectuados por Rusia desde el inicio de la guerra, según la Fuerza Aérea ucraniana, que denunció el uso de 273 aviones no tripulados. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó esta agresión como una “oportunidad perdida para un alto el fuego”, en referencia a los recientes contactos en Estambul, cuyo resultado más concreto ha sido el acuerdo entre ambos países para canjear en un futuro próximo un total de 2.000 prisioneros de guerra, mil por cada bando. Asimismo, Zelenski mantuvo ayer reuniones con el papa León XIV y el vicepresidente y el secretario de Estado de EEUU, JD Vance y Marco Rubio, respectivamente, para presionar a favor de un alto el fuego incondicional y más sanciones contra Rusia. Esta, por su parte, mantuvo su tono desafiante. En un fragmento de la entrevista para la película Rusia.Kremlin.Putin.25 años, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó tiene “fuerzas y recursos suficientes para concluir lo iniciado en 2022 con el resultado necesario para Rusia: la eliminación de las causas que provocaron la crisis, la creación de condiciones para una paz sostenible a largo plazo y garantía de seguridad del Estado ruso”.