El Constitucional avalará la ley de amnistía en junio

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Tribunal Constitucional prevé abordar el recurso del PP contra la ley de amnistía en un pleno monográfico que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de junio con una mayoría a favor de avalar la norma, según ha avanzado TV3 y Catalunya Ràdio y ha podido confirmar la ACN. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya adelantó que habría decisión sobre la amnistía antes del verano. En junio hay previstos dos plenos y es muy probable que este debate se aborde en el de finales de mes. Hay una mayoría progresista de seis contra cuatro que hace prever que se avale la ley. El conservador José María Macías fue recusado y el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo.