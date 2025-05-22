Una amiga de Ábalos dice que le pidió ayuda para hallar trabajo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Claudia Montes, la Miss Asturias 2017 visculada al exministro José Luis Ábalos, reconoció ayer ante el juez que le pidió ayuda para que le buscara trabajo y que lo logró gracias a la mediación de su exasesor en el ministerio, Koldo García, en Logirail, una empresa pública filial de Renfe. Montes, que negó una relación sentimental con Ábalos, sí que mencionó que le modificaron el currículum y que despidieron a dos personas que le hicieron acoso laboral.