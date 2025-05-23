Trump quiere un arancel directo del 50 % a la UE a partir del 1 de junio: "las negociaciones no están dando frutos"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que las negociaciones comerciales con los países de la Unión Europea (UE) "no están dando frutos", por lo que recomendó aumentar a 50 % los aranceles sobre el bloque. "La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de EE.UU en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. (...) ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50 % para la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos" escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario indicó que las "poderosas barreras comerciales" de la UE, junto "al IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias y las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras", han generado un déficit comercial con EE.UU. "totalmente inaceptable". Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense ha adoptado varias medidas arancelarias contra sus socios comerciales, varias de las cuales puso en suspenso temporalmente.

Entre las que están en vigor se incluyen aranceles del 25 % sobre el acero, el aluminio y sus derivados, del 25 % sobre los automóviles y determinadas piezas de coches importados, junto a un arancel de base del 10 % aplicable a todos sus socios comerciales. En el caso de la UE, ese arancel del 10 % podría llegar al 20 % una vez que expire la actual pausa estadounidense, el próximo 9 de julio.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este viernes que "con la excepción de la UE" la mayoría de los países están "negociando de buena fe" y que espera que la advertencia hoy de Trump motive al bloque a actuar en pos de un pacto que beneficie a ambos. "Estamos muy avanzados (en la negociación de un acuerdo) con la India, ellos se adelantaron. Muchos países asiáticos se han acercado a nosotros con acuerdos importantes", indicó Bessent a Fox News.

El pasado domingo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, expresó en Roma su esperanza de lograr una "mayor sinergia" entre Washington y el bloque europeo. Unos días antes, EE.UU. y la UE acordaron intensificar las negociaciones técnicas para llegar a un acuerdo sobre los aranceles, con expectativas de que sea más ventajoso que el alcanzado con el Reino Unido y China. La Comisión Europea adoptó contramedidas ante los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y sus derivados, pero a continuación las suspendió hasta el 14 de julio para dejar margen a las negociaciones. En la actualidad, Bruselas estudia nuevas contramedidas –en consultas hasta el 10 de junio–, por valor de unos 100.000 millones de euros, que afectarían a productos agrícolas e industriales estadounidenses si fracasan las conversaciones.