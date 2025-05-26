Muere una niña de 8 años al caer al vacío desde un falso techo en un bloque de pisos de Salt, en Girona

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una niña de 8 años ha fallecido después de caer de un bloque de pisos de Salt, en Girona. Los hechos pasaron el sábado alrededor de las siete de la noche. Según ha adelantado el Diari de Girona y ha confirmado la ACN, la niña estaba jugando a pelota con una amiga y la perdieron. Entonces quiso recuperarla subiéndose encima de un falso techo que da a un aparcamiento de la calle Àngel Guimerà de Salt. Cuando estaba encima de la cubierta, esta cedió y la niña cayó al vacío desde un primer piso. Enseguida se activaron los equipos de emergencia que llegaron rápidamente al lugar de los hechos.

Los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) encontraron a la niña con heridas muy graves y la trasladaron enseguida al hospital Josep Trueta de Girona. A pesar de la rápida actuación de los médicos, la niña murió al cabo de pocas horas en el centro hospitalario.

Los Mossos abrieron una investigación para confirmar que se trata de un accidente.