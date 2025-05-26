Protesta en Madrid a favor de la sanidad pública

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Miles de ciudadanos –30.000 según la delegación del Gobierno y 200.000 según los organizadores– marcharon ayer por las calles de Madrid en una nueva manifestación vecinal por una sanidad pública “universal y de calidad” y para reclamar que este derecho “siga siendo de todos y no sólo de quienes pueden pagarse un seguro”. Convocados por la plataforma ‘Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid’, que reúne a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades, los asistentes recorrieron las principales vías del centro de la ciudad bajo el lema ‘Salvemos nuestra Sanidad Pública’ en dirección a la Plaza de Cibeles, donde se ubicó el escenario desde el que se leyó un manifiesto en el que se denunció “el abandono deliberado de la sanidad pública madrileña por parte de la Comunidad de Madrid”.