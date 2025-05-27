Nueva masacre israelí contra una escuela con 36 muertos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos 36 palestinos murieron y varias decenas resultaron heridos en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel en la madrugada del domingo al lunes contra una escuela que alberga a desplazados en ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. Fuentes médicas cifraron en 36 los muertos en el ataque, sin que las autoridades gazatíes hayan facilitado por ahora un balance oficial de víctimas. El ataque, entre cuyas víctimas figura un número indeterminado de niños, fue lanzado contra la escuela Fahmi al Yaryaui, que sirve como refugio para personas desplazadas y está ubicada en el barrio de Daraj.

Por su parte, el Ejército de Israel reconoció su autoría en el ataque y sostuvo que el objetivo eran “terroristas clave” que estaban en “un complejo de mando y control” de Hamás y Yihad Islámica en la citada escuela, sin facilitar sus identidades o pronunciarse sobre víctimas civiles. El Ejército emitió además una nueva orden de evacuación forzosa para todo el sur de Gaza antes de perpetrar un “ataque sin precedentes”; tras una jornada mortífera desde el amanecer en la que ya habían muerto más de 60 gazatíes, muchos de ellos niños.

El balance de palestinos fallecidos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 roza ya el umbral de los 54.000, según Hamás.

Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que espera realizar en breve un anuncio sobre los rehenes que continúan en la Franja de Gaza, después de que las autoridades estadounidenses instaran a Hamás a aceptar una última propuesta de alto el fuego.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dejó claro a su homólogo español, José Manuel Albares, que Alemania hará todo lo posible para lograr la paz en Gaza, pero que también estará al lado de Israel para defender su derecho a existir, lo que implica también, recalcó, seguir suministrándole armamento.