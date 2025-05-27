Trump afirma que Putin “se ha vuelto loco” en Ucrania

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su homólogo ruso, Vladímir Putin, “se ha vuelto absolutamente loco” y “está matando innecesariamente a un montón de gente, y no estoy hablando solo de soldados”. “Siempre he tenido muy buena relación con Vladímir Putin (...), pero algo le ha pasado”, aseguró Trump en una publicación en su red Truth Social. “Se están disparando misiles y aviones no tripulados contra ciudades de Ucrania, sin motivo alguno”, añadió.

Mientras, el Kremlin aseguró, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, que el líder ruso toma las decisiones “necesarias” para garantizar la seguridad de su país. Al mismo tiempo, calificó de “reacción emocional” las declaraciones de Trump de que Putin se “ha vuelto completamente loco” tras su última ofensiva aérea contra Kyiv.

Paralelamente, la intensificación de los ataques rusos contra ciudades ucranianas y el aumento de la presión en el frente profundizan la frustración de los ucranianos con la inacción y lentitud con que a su juicio EEUU y Europa responden respectivamente a sus llamamientos a endurecer las sanciones a Rusia.